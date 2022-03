Coriano, più di 118mila euro a fondo perduto euro per le imprese del comune

Attualità

Coriano

| 08:23 - 19 Marzo 2022

Sindaco di Coriano Mimma Spinelli.

Sono stati liquidati i contributi straordinari a fondo perduto a sostegno delle imprese di Coriano interessate dalle misure restrittive anti Covid pari ad una somma complessiva di 118.200,00 euro.

Le categorie interessate sono: bar, ristoranti, parrucchierie, esercizi di commercio al dettaglio che hanno sede nel territorio comunale e in regola con gli obblighi di legge. Le risorse stanziate derivano per circa 65.000,00 euro da risparmi mutui Mef e per 53.200,00 da fondi governativi per la zona rossa.

Dopo l’uscita del relativo bando, risalente allo scorso novembre, in Comune sono arrivate 32 domande: dopo l’istruttoria, solo una è stata esclusa mentre le altre 31 sono state accolte.

Il contributo concesso ammonta a 1000,00 euro una tantum per ogni impresa e in aggiunta un ulteriore contributo a copertura dei costi fissi sostenuti nel periodo 2020-2021 come mutui, canoni di locazione, spese per utenze, imposte locali, spese di sanificazione e dpi. Si va così da un minimo di 1060,00 euro ad un massimo di 13.000,00 euro in base alle documentazioni presentate dalle imprese.

“Si tratta di risorse – spiega il sindaco Domenica Spinelli – che diventano un sostegno importante in questo difficile momento per l’economia in generale e soprattutto per le piccole e medie attività che si sviluppano sul nostro territorio. Siamo consapevoli che le somme assegnate non risolveranno del tutto i grandi problemi che hanno colpito il tessuto commerciale del nostro comune, ma siamo certi possano costituire un segnale verso quella ripresa che tutti noi auspichiamo. La scelta fatta a monte dalla andava nella direzione di conservazione delle attività e del mantenimento dei posti di lavoro esistenti”