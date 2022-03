Ginnastica artistica femminile, tanti piazzamenti importanti per la ginnastica Riccione

Sport

08:08 - 19 Marzo 2022

Domenica 13 marzo si è svolta a Ravenna la prima prova regionale del Campionato Silver LA3-LB3 FGI GAF. Per la sezione Artistica della Ginnastica Riccione medaglia di bronzo per l’esordiente Rebecca Troni (categoria LB3 Allieve 4). Nella stessa categoria ottavo posto per Aurora Pierini. Due medaglie per Riccione nella categoria LA3 Allieve 1, con Vittoria Pedrini oro e Ginevra Borrelli sul terzo gradino del podio. Di rilievo anche il sesto posto di Lucilla Muccini. Nella categoria LB3 Allieve 2 6° posto per Nicole Pasquinelli (A2), nella categoria LA3 Junior 1 Serena Baldazzi si è classificata quinta davanti alle compagne di squadra Stella Mancini, 6a, e Giulia Milella, 7a. Infine, nella categoria LA3 Allieve 3, 8° posto per Alice Marchini e 10° per Kadrin Cekiri.

“Siamo molto soddisfatti delle gare di tutte le ragazze – commenta il tecnico Ilaria Donini -. Per molte di loro è stata la prima gara e le prime esperienze sono sempre emozionanti. Rebecca (Troni, ndr), all’esordio, ha portato a casa un bronzo. Adesso torneranno in campo gara a maggio”.