Arrestato uno dei rapinatori dei tre minorenni del parco di Miramare

Cronaca

Rimini

16:21 - 18 Marzo 2022

Questa mattina (venerdì 18 marzo) i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 21enne residente in Romagna, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Rimini. Il giovane è indagato per una rapina a danno di tre minorenni riminesi, fatti avvenuti nella notte tra il 19 e il 20 febbraio al parco Spina Verde di Miramare. I ragazzini, seduti su una panchina, erano stati avvicinati dall'indagato e da due complici, con il volto travisato dalla mascherina e con il cappuccio alzato, e minacciati con un coccio di bottiglia. I malviventi si erano impossessati di denaro contante, di uno smartphone, di un giubbotto e di un paio di scarpe.