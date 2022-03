Raccolta porta a porta: a Bellaria-Igea Marina si parte dal prossimo mese

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:19 - 18 Marzo 2022

Raccolta rifiuti porta a porta.

Inizia da domani (19 marzo) presso un migliaio di famiglie e attività di Bellaria, la distribuzione del volantino informativo sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, che partirà il 26 aprile.



Per le utenze dell’area residenziale di Bellaria Igea-Marina comprese fra la ferrovia e Via Ravenna, Via Roma e Via Sebenico il nuovo sistema sarà di tipo ‘integrale’, prevede cioè la raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti: indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro, in giorni e orari prestabiliti.

A tutte le famiglie gli incaricati di Hera consegneranno dal 30 marzo in poi il kit standard, composto da contenitori e calendario per la raccolta differenziata: alle utenze non trovate in casa sarà lasciato in buchetta un avviso con le indicazioni per ritirare direttamente il materiale.

Questo sistema permetterà di migliorare il decoro cittadino, la quantità/qualità della raccolta differenziata e di promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini.



La finalità del progetto è di migliorare la raccolta differenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili (come organico, plastica, vetro, carta), che restano risorse preziose per l’ambiente. L’obiettivo da raggiungere è il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti: percentuale rispetto alla quale, per altro, il territorio di Bellaria Igea Marina è molto vicino.



Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il Servizio Clienti dedicato 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).