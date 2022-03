Il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad in visita a Scm Group

Attualità

| 16:11 - 18 Marzo 2022

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’Assessora Roberta Frisoni con i soci di Scm.

Prima visita istituzionale in Scm Group dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale di Rimini, per il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’Assessora a Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Roberta Frisoni.



Gli amministratori sono stati accolti il pomeriggio del 17 Marzo nella sede centrale del gruppo leader mondiale nelle macchine e nei componenti industriali dall’Amministratore Delegato Marco Mancini insieme agli altri Soci e membri del CdA Giovanni Gemmani, Andrea Aureli, Enrico Aureli e Valentina Aureli.



La visita è stata l’occasione per ribadire da entrambe le parti l’importanza del sistema industriale per la crescita e lo sviluppo dell’economia riminese ed il forte legame di Scm Group con il territorio dove da settant’anni continua ad operare e dove vuole continuare ad investire sia oggi che in

futuro. A dimostrarlo, anche l’opera di ammodernamento e di ristrutturazione in atto presso lo

stabilimento di Rimini con la realizzazione di un nuovo magazzino ricambi totalmente

automatizzato.



“Scm Group è una delle eccellenze industriali del nostro Paese – dichiara il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – una realtà produttiva che rappresenta un modello di impresa capace di conquistare una posizione di leadership sui mercati internazionali continuando ad investire nell’innovazione, nelle tecnologie e nella formazione e valorizzazione delle risorse umane. Un gruppo che guarda al mondo anche grazie al sempre forte radicamento nel territorio, un valore aggiunto soprattutto in una fase complicata come quella che stiamo attraversando”.