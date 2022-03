Rimini: accolti circa 2000 profughi, come Bologna. Posti letto in esaurimento

Cronaca

Sono circa 2000 i profughi arrivati in Provincia di Rimini, numeri analoghi a quelli del territorio bolognese. Lo evidenziano in una nota il Comune e la Provincia di Rimini, che lanciano l'allarme, chiedendo che venga attivato il percorso emergenziale previsto dalla cabina di regia della Regione. I posti letto sono in esaurimento: i Centri di Accoglienza Straordinaria non sono sufficienti a esaudire le richieste di aiuto, il comune di Rimini ha aggiunto 50 posti letto all'interno dei progetti Sai (Sistema Accoglienza Integrazione), facendo il possibile "per trovare una sistemazione a più di 100 persone, grazie anche all’indispensabile collaborazione con il terzo settore". Ma, evidenziano in una nota le amministrazioni provinciale e comunale di Rimini " dinnanzi a un fenomeno di tali dimensioni non basta, i mezzi che abbiamo a disposizione come enti locali non possono rispondere a una crisi di tale livello". Il rischio è che ci siano "famiglie senza un tetto e un posto dove dormire".