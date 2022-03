Covid: San Marino, avviato studio per la cura dei disturbi cognitivi in seguito all'infezione

Sanità

L'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ha avviato uno studio sui disturbi cognitivi che numerosi pazienti lamentano successivamente all'infezione da Sars-CoV-2. L'Iss ha partecipato, nei mesi scorsi, a uno studio italiano sul Neuro Covid ed è stata confermata la presenza di sintomi neurologici durante la fase acuta della malattia, anche a distanza di 6 mesi dalla dimissione, nel 70% dei pazienti seguiti. Tra i sintomi più riportati vi sono stanchezza cronica (34%), disturbi di memoria e concentrazione (32%), disturbi del sonno (31%), dolori muscolari (30%), disturbi della vista e 'brain fog syndrome' (20%). Di particolare interesse è proprio la 'brain fog syndrome' o 'nebbia mentale', che colpirebbe alcuni pazienti che hanno avuto il Covid-19. Stando a un ampio campione di dati, ne sarebbe colpita 1 persona su 20, di età varia, spesso anche giovani. I sintomi maggiori sono confusione, mancanza di concentrazione, difficoltà di attenzione e di memoria, che persisterebbero per settimane/mesi dopo la guarigione. Il problema è emerso in tempi molto recenti e non ci sono ancora studi strutturati, neppure su quale sia il miglior trattamento per questi disturbi, anche se esistono diverse ipotesi, tra cui la più accreditata, riguarda la presenza di infiammazione a livello neurologico, 'neuroinfiammazione'. Insieme alla perdita dell'olfatto, la brain fog syndrome si è rivelata essere il disturbo maggiormente lamentato dai pazienti ed è per questo che l'Iss sta cercando di individuare un possibile trattamento. Lo studio in corso, che durerà 3 mesi, prevede l'utilizzo di un farmaco, la 'colina alfoscerato', che verrà somministrato ad alcuni pazienti mentre ad altri verrà dato del placebo. L'obiettivo è di riuscire a coinvolgere almeno 120 persone. Per partecipare alla ricerca occorre avere tra i 18 e i 65 anni e risultare guariti dal Covid.