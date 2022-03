I supermercati Conad sostengono la raccolta fondi della Croce Rossa per l'emergenza ucraina

Attualità

| 15:12 - 18 Marzo 2022

Conad sostiene le persone colpite dall’emergenza in Ucraina e avvia dal 19 marzo fino al 24 aprile in tutti i suoi punti di vendita una raccolta fondi in collaborazione con Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa firmata “Sosteniamo la pace” riguarda i 277 punti vendita a insegna Conad nelle regioni in cui opera la cooperativa Commercianti Indipendenti Associati: tra cui quelli della provincia di Rimini e della Repubblica di San Marino.



Con il supporto di clienti, Soci e collaboratori, Conad ha deciso di sostenere la raccolta fondi a favore di Croce Rossa Italiana con lo scopo di finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto. I clienti potranno partecipare alla raccolta fondi a favore di Croce Rossa Italiana devolvendo un contributo a partire da un euro alla cassa.



«Essere a fianco delle persone significa agire concretamente non solo sul territorio ma anche oltre confine per supportarle nei momenti di difficoltà e in particolar modo in una situazione di emergenza umanitaria — dichiara Luca Panzavolta, Amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati «Vicinanza e solidarietà sono valori per noi imprescindibili e che coltiviamo quotidianamente grazie all’aiuto concreto che Soci e collaboratori offrono all’interno delle Comunità in cui operano. Con l’aiuto a Croce Rossa Italiana vogliamo sostenere il futuro di chi in questi giorni così drammatici un futuro non lo riesce a vedere».