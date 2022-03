Verucchio, una casetta di bookcrossing per omaggiare le vittime del Coronavirus

Attualità

Verucchio

14:53 - 18 Marzo 2022

La cerimonia per la nuova casetta di bookcrossing installata nel Parco Borsalino.

La Legge 35 del 18 febbraio 2021 ha istituito la “Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19” stabilendo che sarà celebrata il 18 marzo di ogni anno con bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici.



“Oltre a provvedere a questo adempimento abbiamo pensato di inaugurare una nuova casetta di bookcrossing realizzata da voi Ci.vi.vo e decorata dall'artista Paolo Bondoni proprio in questa giornata e l’abbiamo installata ufficialmente alle 11 nel Parco Borsalino, di fronte al CUP, così da essere anche una forma di ringraziamento ai sanitari per il super lavoro contro la pandemia” rivela la sindaca di Verucchio Stefania Sabba, che ha presieduto la cerimonia insieme alla giunta e a una rappresentanza dei preziosi volontari.