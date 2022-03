Il comune di S.Giovanni in Marignano ricorda le vittime del Covid

Attualità

San Giovanni in Marignano

14:45 - 18 Marzo 2022

L'Amministrazione comunale omaggia le vittime all'esterno del cimitero di S.Giovanni in Marignano.

Oggi, 18 marzo è la Giornata nazionale dedicata alle vittime del Coronavirus. Le bandiere del Comune di San Giovanni in Marignano sono poste a mezz'asta per onorare questa giornata.



Sono state posizionate inoltre alcune piante (un gelsomino e dei fiori a decoro) all'esterno del Cimitero del capoluogo, dove lo scorso anno è stato piantato l'ulivo e nel mese di novembre la targa a ricordo.



"Le piante per noi rappresentano un messaggio simbolico" si legge in una nota "arricchire periodicamente questo luogo è per noi un'occasione per metterci in silenzio di fronte al dolore dei nostri concittadini ed onorare la memoria dei cari che abbiamo perduto. Piantare è un invito alla vita, a non fermare la speranza. In questo periodo, in cui siamo colpiti dalla pandemia e dalla guerra, vogliamo lanciare ancora più forte questo messaggio".