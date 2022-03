Riccione "scalda" i motori per i prossimi mesi: "palinsesto ricco di eventi"

Attualità

Riccione

| 14:39 - 18 Marzo 2022

Alessandra Battarra, Stefano Caldari e Simone Bruscia.



Il comune di Riccione scalda i motori in vista della primavera e dell'estate 2022. Lo slogan è confermato: "Sotto il sole di Riccione" e la prossima settimana l’amministrazione comunale presenterà la campagna di comunicazione e l’immagine coordinata. Oggi (venerdì 18 marzo) gli assessori Caldari e Battarra, affiancati dal coordinatore Turismo Sport Cultura Eventi, Simone Bruscia, hanno invece incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria, dei club di prodotto e comitati d’area, al palazzo del Turismo, per presentare le linee di indirizzo della campagna primaverile-estiva e anche riepilogare alcuni degli eventi in programma. “Anche quest’anno abbiamo deciso di condividere con associazioni, comitati e consorzi, il ricco palinsesto pensato per la nuova stagione – ha esordito l’assessore al Turismo, Sport e Cultura, Stefano Caldari - Nessun spazio vuoto per la situazione amministrativa in evoluzione, ma al contrario, un palinsesto per la città e i suoi operatori che, per senso di responsabilità abbiamo formulato e che verrà dettagliato nelle prossime settimane, con al suo interno una ricca cornice di eventi. Abbiamo le spalle robuste per rivivere eventi saltati negli ultimi due anni per la nota situazione sanitaria e che grazie anche al connubio pubblico-privato riproponiamo con grande slancio”.



Lo sport sarà uno dei principali protagonisti del palinsesto, con la conferma di Riccione a quartier generale del pattinaggio artistico e il 1° Trofeo Interregionale ACSI Città di Riccione in corso fino al 20 marzo. Mentre la nuova stagione del ciclismo debutta con la settimana Internazionale Coppi e Bartali il 22 e 23 marzo e, a cavallo tra la primavera e l’estate, la RRW – Ride Riccione Week, manifestazione ciclo-turistica in programma a giugno. Tornano quest’anno il Beach Line Festival ad aprile, rappresentativo del bacino turistico del Nord Europa, e il Festival del Sole a luglio sul quale l’amministrazione punta a convertirlo ad evento annuale per garantire maggiore continuità e fidelizzazione. A settembre Riccione torna ad ospitare i Campionati mondiali di nuoto per il salvamento e il Green Campo Judo.



Uscendo dall'ambito sportivo, tra i grandi appuntamenti di quest’anno ci sarà il G20 spiagge che si terrà ad inizio aprile nella Perla Verde con delegazioni delle 20 località balneari più importanti d’Italia per presenze turistiche superiori al milione. Occasione per tracciare il punto anche sulla proposta di legge presentata al Governo per il riconoscimento dello status di “Città balneare”.



Previsti momenti di informazione e divulgazione aperti al pubblico. Grandi protagonisti gli appuntamenti culturali nel 2022 con numerosi eventi en plein air e una preziosa retrospettiva degli scatti più celebrati del maestro Steve McCurry, da aprile a settembre, in Villa Mussolini. Sempre Villa Mussolini ospiterà nel suo giardino in aprile la mostra delle imponenti sculture dell’artista Rabarama, aka Paola Epifani. La primavera riporterà tra le iniziative all’aperto la Caccia all’uovo rivolta ai più piccoli nel giorno di Pasquetta al Parco della Resistenza e la Festa delle Famiglie a maggio. L’artigianato di qualità con Lo Smanét nel week end del ponte del primo maggio quest’anno cambierà villa trasferendosi al villino Lodi Fé. Confermate le Albe in controluce ad elevata valenza turistico e non solo locale, e Cinè, appuntamento cinematografico tra i più rilevanti del settore, nella prima settimana di luglio.



Appuntamenti strettamente intrecciati al palinsesto del Centenario di Riccione che come sottolineato dall’assessore a Biblioteca e Musei con delega al Centenario, Alessandra Battarra “è stato progettato per tutto l’anno, quindi fino a dicembre 2022 e sarà articolato, dopo il successo del primo incontro della rassegna La Riccionese, con altri appuntamenti tra aprile e maggio e con libri dedicati alla storia, all’identità e alle tradizioni di Riccione. Una nuova visibilità con un percorso interno ed esterno rivisitati è inoltre in corso di realizzazione a Villa Franceschi per farla diventare un effettivo punto attrattivo a partire da un percorso espositivo con foto, installazioni e immagini dedicate al Centenario”.



Spazio sul versante culturale alle iniziative del Museo del Territorio con il ciclo di conferenze dedicate all’“Archeologia del gusto” e “Storia e Storie in spiaggia”. Tra i ritorni di quest’anno a Riccione Paese con il Beato Alessio arriva anche l'apprezzata manifestazione “ Io tu.. e le rosole”, in viale Dante viene riproposta in forma più estende “ I fiori del mare”.