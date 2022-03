Calcio Promozione: Pietracuta - Torconca, sfida al vertice ad alta tensione

Sport

Pietracuta di San Leo

| 14:10 - 18 Marzo 2022

Divise da un solo punto in classifica, la capolista Torconca e l'inseguitore Pietracuta si sfidano domenica prossima (20 marzo) per la leadership del girone F di Promozione. Il Pietracuta, che punta al sorpasso in vetta, potrà contare sull'appoggio del proprio caloroso pubblico, la gara si disputerà infatti al Bindi a partire dalle 14.30. Nelle ultime due partite, giocate in trasferta, i rossoblu di Fregnani hanno rallentato: pareggi nel recupero con la Sampierana e con un Verucchio piuttosto in forma. Il Torconca è a sua volta ha conquistato due soli punti con Gambettola e Granata, ma ha protestato - seppur senza alzare eccessivamente i toni - per i due rigori fischiati contro nelle due gare. Il Gambettola, dal canto suo, guarda da spettatore interessato alla sfida del Bindi: i biancoverdi, a -5 dalla vetta, hanno forse l'ultimo treno da prendere per la vetta, in caso di segno X tra le due rivali riminesi, purché riescano a regolare il pimpante Novafeltria di Giorgi, tre vittorie e una sconfitta in questo 2022. I gialloblu hanno raggiunto la zona playoff, con 29 punti, a -2 dal Misano e a +2 dal Sant'Ermete, due formazioni che saranno impegnate in casa, rispettivamente contro Asar e Gatteo (nell'anticipo del sabato). Il Bellaria Igea Marina ospiterà il Verucchio, mentre lo Spontricciolo cercherà punti salvezza sul campo della Due Emme. La missione t re punti del Granata, che ospita la Sampierana, appare invece proibitiva.