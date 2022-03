Misano, lunedì 21 marzo tutti a scuola in bicicletta

Attualità

Misano Adriatico

| 13:58 - 18 Marzo 2022

Lunedì 21 marzo il Comune di Misano Adriatico, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale e i volontari del progetto Piedibus, organizza un piccolo evento rivolto a tutti gli alunni che frequentano il plesso elementare Colombo. L’iniziativa, che rientra nell’ambito della manifestazione nazionale Bimbimbici promossa dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per incentivare la mobilità attiva tra i giovani e giovanissimi, prevede il raggiungimento della scuola in bici partendo dai capolinea delle linee del piedibus. “Con l’arrivo della bella stagione – commenta il vicesindaco e assessore ai servizi scolastici Maria Elena Malpassi – vogliamo ribadire l’importanza di corretti stili di vita, invitando i genitori ad accompagnare a scuola i propri figli lasciando a casa l’auto, per fare sbocciare insieme nuove abitudini di mobilità. L’invito è rivolto a tutti ma soprattutto a quanti ancora non lo fanno. Una pratica che fa bene all’ambiente ma anche ai ragazzi. Numerosi studi, infatti, confermano che tale pratica consente di presentarsi alle lezioni meno svogliati e con la mente più attiva. Un’abitudine che aiuta inoltre padri e madri a ritagliarsi un po’ di tempo con i propri bambini, mettendo da parte la fretta e le arrabbiature”.