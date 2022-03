Cantiere Statale 16, comune di Rimini soddisfatto: "traffico fluido"

Attualità

Rimini

| 13:01 - 18 Marzo 2022

La polizia municipale presente sul posto per regolare il traffico.

Anche oggi (venerdì 18 marzo), seconda giornata dall’avvio della nuova viabilità sulla Statale 16, a Rimini non si sono registrate particolari criticità al traffico. "Fin dalle prime ore del mattino si è potuto constatare che, a parte qualche ovvia incertezza dovuta alla nuova circolazione, gli automobilisti si sono dimostrati decisi e la circolazione è stata fluida", evidenziano da palazzo Garampi. La prima fase di monitoraggio si è conclusa positivamente: il nuovo dispositivo di regolamentazione del traffico messo a punto ha funzionato in maniera soddisfacente anche nella serata di ieri (giovedì 17 marzo). Si proseguirà ora con il monitoraggio delle varie fasce orarie anche nei prossimi giorni e nel primo weekend dall’avvio del bypass per mantenere livelli ottimali di gestione del traffico e delle fasi semaforiche.