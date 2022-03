Il nuovo T-Roc Volkswagen in vetrina a Rimini Marathon e a Giardini d’Autore

Attualità

Rimini

| 12:53 - 18 Marzo 2022

Il nuovo T-Roc protagonista a Giardini d'Autore.



Doppio weekend sotto i riflettori per Nuovo T-Roc Volkswagen protagonista di due dei principali eventi della primavera riminese fra sport e natura e del ‘porte aperte’ di sabato 26 e domenica 27 marzo nelle sedi Reggini di Rimini e San Marino.



Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 marzo si parte con la presentazione in anteprima del carismatico crossover al suo restyling di mezza età nella bella cornice di Giardini d’Autore per proseguire con un’altra anteprima, sabato 19, all’Arco d’Augusto nel perimetro del villaggio della Rimini Marathon.



Durante questi due appuntamenti, il primo dedicato alle piante, al giardinaggio, all’arte, al paesaggio e alla bellezza, nel luogo più suggestivo della città, la piazza sull’acqua, il Ponte di Tiberio, il Borgo San Giuliano e il secondo al grande evento sportivo internazionale dedicato alla strada, alla corsa, alla performance atletica dei suoi protagonisti che ha il suo fulcro ai piedi dell’Arco d’Augusto, sarà possibile ammirare un Nuovo T-Roc rinnovato nei particolari di design, con rifiniture interne e sistemi di assistenza di ultima generazione, un auto che ha già conquistato la sua parte di storia nel segmento delle compatte.



“In attesa del porte aperte di sabato 26 e domenica 27, questa anteprima in un momento storico ancora una volta difficile, in contesti che esprimono i valori della bellezza e della sportività, ci sono sembrate l’ambientazione ideale. - dichiara Maria Reggini – Come Gruppo Reggini sono i valori che condividiamo e che cerchiamo di comunicare anche attraverso la partecipazione e il supporto a eventi cittadini di questa natura e spettacolarità.”



E spettacolare è anche Nuovo T-Roc! Un’auto dalla vocazione metropolitana e un look energico che adotta caratteristiche off-road coniugando sportività e comfort, con interni che si presentano più moderni e rifiniti che mai e un equipaggiamento di serie che comprende anche i fari a LED e il Digital Cockpit che visualizza le informazioni più importanti su un display a colori da 8” con grafiche accattivanti.



La primavera di casa Reggini inizia con Nuovo T-Roc che verrà presentato poi ufficialmente al pubblico al porte aperte di sabato 26 e domenica 27 marzo nelle sedi Reggini di Rimini e San Marino.