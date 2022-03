Camionista denunciato, aveva documento tarocco per l'autotrasporto di merci

Cronaca

Bagno di Romagna

12:39 - 18 Marzo 2022

Foto di repertorio.

La Polizia Stradale ha denunciato un 39enne per avere utilizzato una carta di qualificazione del conducente (una certificazione professionale necessaria per fare l'autotrasportatore) contraffatta. E' successo ieri pomeriggio (giovedì 17 marzo) in E45, quando una pattuglia della sottosezione di Bagno di Romagna ha fermato all'altezza di Sarsina l'uomo, diretto a Latina con il suo camion carico di scarti animali. Insieme ai documenti del mezzo e alla patente di guida, l'uomo ha esibito una carta di qualificazione del conducente che sosteneva di aver conseguito in Bulgaria, ma i poliziotti hanno capito subito che qualcosa non andava. Il documento, infatti, non corrispondeva con i fac-simile originali presenti in banca dati: il supporto, già al tatto, non sembrava genuino e anche le microscritture di sicurezza erano illeggibili. Il documento tarocco è stato sequestrato e per il 39enne è scattata la denuncia per falsità documentale. Per lui anche una multa di oltre 300 euro e tagliati tre punti dalla patente perché, analizzando i dati del cronotachigrafo, è stato verificato che il conducente aveva anche spinto troppo sull'acceleratore.