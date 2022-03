Gelato alla bava di lumache e al tartufo bianco: le novità in vetrina al Sigep

Attualità

Rimini

| 12:34 - 18 Marzo 2022

Sigep - foto di repertorio.

Gelato alla bava di lumaca, alla moringa (erba con effetti antiossidanti) , al cucunci (frutti del cappero), al tartufo bianco al gusto di bretzel (pane salato tipico di tradizione tedesca) e il gelato di Martini pancake: questi alcuni gusti di gelato fuori dall'ordinario presentati al 43° Sigep - The Dolce World Expo, la manifestazione del foodservice dolce di Italian Exhibition Group, in fiera a Rimini dal 12 al 16 marzo 2022 scorsi.



La proposta, che rispecchia - informa una nota- le richieste dei nuovi consumatori sempre più attenti alla qualità degli ingredienti, alle proprietà nutrizionali, alla salubrità del prodotto, propone, oltre il gelato alla bava di lumaca di Peppe Cuti realizzato con con latte, panna, yogurt e bava di lumaca da allevamento biologico, anche il gelato al gusto cioccolato bianco al curry, il gelato "Caramelia" con peperoncino e mandorle pralinate e il gelato melone e zenzero, tutte creazioni del team italiano per la Gelato World Cup.



Tra le tante creazioni non mancano prodotti che esaltano i profumi di Mediterraneo e presentati allo stand dell'Associazione Italiana Gelatieri come il gelato alla Torta Mamertina di Carmelo Caratozzolo. Il gelato propone un gusto che esalta i sapori della terra di Calabria, grazie all'uso di ingredienti genuini tipici del territorio aspromontano, quali gli agrumi e soprattutto l'olio d'oliva prodotto a Oppido con tecniche tradizionali ed estratto da olive di alberi secolari. Infine il Gelato della Pace, altra proposta dell'Associazione Italiana Gelatieri. Il gusto vuole riprodurre il Sochniki, un dolce tipico dell'Ucraina a base di ricotta con una variegatura di pistacchio e di limone e zest d'arancio.