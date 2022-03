Anche a San Giovanni in Marignano torna la fogheraccia, nella frazione di Pianventena

Eventi

Anche a San Giovanni in Marignano torna il rito del falò di San Giuseppe. Questa sera (venerdì 18 marzo), a partire dalle ore 20.30, il comitato Frazione Pianventena ripropone la Fogheraccia, rituale propiziatorio e di benvenuto alla bella stagione. Dopo lo stop per Covid, il comitato, formato da un gruppo di volontari, potrà riproporre la coinvolgente iniziativa. Dalle ore 20.30 appuntamento in via Torino a Pianventena per l'accensione: ci sarà spazio per restare accanto al fuoco e condividere dolci, vino, canti e racconti della Romagna contadina.