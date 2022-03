A Pennabilli arriva la fibra ottica di Open Fiber, servizi già fruibili

Attualità

Pennabilli

| 12:13 - 18 Marzo 2022

La fibra ottica arriva a Pennabilli, terminati i lavori di Open Fiber. Il Comune informa i cittadini che la ditta ha aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ottica nel comune. I servizi di connettività sono già fruibili. Saranno disponibili i servizi in banda ultra-larga FTTH. Open Fiber, ha quindi ultimato i lavori completando un progetto importante che ha raggiunto, oltre il Capoluogo, anche tutte le frazioni. “Il completamento del progetto è un grande risultato per l’Amministrazione Comunale” si legge nella nota stampa “poiché riveste una grande importanza strategica per il Comune di Pennabilli, che non a caso, è stato tra i primi in Valmarecchia. Un ringraziamento particolare all’Assessore Alessandro Galli, per l’impegno profuso per il raggiungimento di questo fondamentale traguardo.”