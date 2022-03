Basket C Silver, Titans domenica a Gualdo

Sport

Rimini

| 12:04 - 18 Marzo 2022

Il coach dei Titans Porcarelli.

Quarta giornata della seconda fase con trasferta per i Titans domenica a Gualdo. La partita si giocherà domenica 20, alle ore 18, al palasport Luzi di Gualdo Tadino.

Coach Porcarelli, seconda trasferta consecutiva, questa volta a Gualdo. Che tipo di avversario si troveranno di fronte i Titans?

“Un avversario di valore e che merita un altro tipo di graduatoria rispetto a quella attuale. Una squadra con obiettivi e che certamente combatterà per guadagnarsi due punti preziosi per la classifica. Gualdo non è una squadra totalmente senior come Tolentino, ma è più vicina alle formazioni che abbiamo incontrato in precedenza in questa seconda fase. Dovremo stare attenti, ci sarà da combattere”.

Chi sono i loro punti di forza?

“Il loro leader è De Angelis, uno dei migliori marcatori del campionato, viaggia a quasi 20 punti di media. Giocatore di assoluto livello, di altra categoria. Poi c’è Marini, un play che sta giocando bene e con buone medie: sa far canestro e sa far fare canestro agli altri. Poi Novatti, una guardia di grande livello con trascorsi in B. In più una serie di buoni giocatori, intensi, che sanno cosa fare in campo e che sanno incidere. Vengono da due trasferte perse e ora tornano nel loro palazzetto, uno dei più caldi del campionato. Vorranno certamente rifarsi”

Come stanno i Titans?

“Non al 100% a causa di qualche acciacco. Detto questo, sono sicuro che la squadra avrà l’atteggiamento giusto nell’affrontare la partita. Non sarà una gara facile, ma vogliamo reagire dopo il ko della settimana scorsa e cercare una vittoria che sarebbe importante per la classifica. Sarà fondamentale andare oltre i nostri limiti, stare lì con la testa nella gara. Sapere che non sarà una passeggiata ma combattere alzando l’asticella dappertutto. Vogliamo giocarci questa partita al meglio”

𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔: Porto Recanati 30; 𝗣𝗮𝗹𝗹. 𝗧𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼 26; Fossombrone, Montemarciano, Perugia e Urbania 24; Recanati 20; Ascoli 18; Basket Giovane e Porto San Giorgio 16; Gualdo e Umbertide 12; Loreto 10; Tolentino 8; Acqualagna 6; Aurora Jesi 2.

𝗣𝗥𝗢𝗦𝗦𝗜𝗠𝗢 𝗧𝗨𝗥𝗡𝗢

Gualdo – 𝗣𝗮𝗹𝗹. 𝗧𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼, dom. 20/3 ore 18

Acqualagna – Tolentino, sab. 19/3 ore 21

Ascoli – Fossombrone, sab. 19/3 ore 18.30

Perugia – Basket Giovane, sab. 19/3 ore 19.30

Montemarciano – Recanati, sab. 19/3 ore 21.15

Aurora Jesi – Attila Porto Recanati, sab. 19/3 ore 18

Urbania – Umbertide, dom. 20/3 ore 18

Porto San Giorgio – Loreto, dom. 20/3 ore 18.15