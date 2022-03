Rimini, nuovi corsi Cescot per le professioni amministrative

Attualità

Rimini

| 11:30 - 18 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Nel 2030 avremo probabilmente a che fare con professioni stravaganti: la guida turistica dello spazio, l'agricoltore verticale, il responsabile per lo smaltimento dei dati personali, l'avvocato virtuale. Ma le professioni amministrative non scompariranno, bensì saranno profondamente modificate dall'avvento delle tecnologie. Per lavorare negli uffici occorrono approfondite conoscenze in campo amministrativo e la capacità di usare software gestionali. Per preparare al lavoro del futuro e formare i profili più ricercati, Cescot organizza due corsi per costruire una professione a partire da un'adeguata preparazione pratica e informatica.

Il corso, in partenza il 22 marzo, "paghe e contributi" della durata di 40 anni, è dedicato a chi desidera lavorare nell'area risorse umane con una preparazione amministrativa. L'obiettivo è insegnare le principali attività di gestione amministrativa del personale: attivazione, sospensione e risoluzione del rapporto di lavoro, elaborazione della busta paga, operazioni fiscali e previdenziali, tenuta dei registri obbligatori, anche con l'uso di strumenti informatici. Le lezioni si svolgeranno per la prima parte on-line sulla piattaforma Gortomeeting; per la seconda parte, che riguarda l'utilizzo del software specifico, nel laboratorio informatico attrezzato con postazioni individuali. Si utilizza il software Gis Paghe (Ranocchi Lab) e si simula un anno di gestione in modo da sperimentare su documenti di origine aziendale tutte le casistiche di un ufficio paghe. Sotto la guida di esperti professionisti in gestione aziendale, i partecipanti potranno esercitarsi su casi reali, imparando facendo.



L'altro corso è "contabilità generale", sempre della durata di 40 ore, e partirà il 23 marzo. Fornirà a chi vuole riqualificarsi o specializzarsi, le basi della contabilità generale e l'utilizzo del programma gestionale Gamma Sprint, per imparare a effettuare operazioni di gestione contabile (rilevazione, registrazione, elaborazione dei documenti contabili), tramite l'utilizzo di un software applicativo specifico e nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. Le lezioni, tutte pratiche, si svolgono in un laboratorio informatico attrezzato con postazioni individuali e il software Gamma sprint (Team System). Sotto la guida di un docente esperto, si simula un anno di gestione per sperimentare su documenti di origine aziendale tutte le casistiche contabili: il ciclo attivo (vendite e clienti) e passivo (acquisti e fornitori) e i principali adempimenti fiscali (iva, imposte dirette, etc).



Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza. Le persone disoccupate possono accedere ai servizi di Cescot Lavoro per ricevere supporto nella redazione del Curriculum Vitae per una presentazione efficace nel mondo del lavoro e la segnalazione alle aziende che cercano personale e l'attivazione di tirocini per un primo contatto con le aziende.