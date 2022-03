Manutenzione e sicurezza di strade, ponti e viadotti. In provincia di Rimini arrivano oltre 26milioni

Attualità

Rimini

| 11:24 - 18 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

In arrivo dallo Stato uno stanziamento straordinario di oltre 307 milioni di euro per la manutenzione e la sicurezza di strade, ponti e viadotti dell'Emilia-Romagna.

Il via libera è giunto dalla Conferenza stato-Regioni-Enti locali, che ha destinato alle Regioni oltre 2,7 miliardi di euro. I fondi straordinari riguardano un arco di tempo pluriennale che va dal 2025 al 2029 per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali e dal 2024 al 2029 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti.

Lo stanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade sui ponti dell'Emilia-Romagna è di 153 milioni 747mila euro, mentre per la messa in sicurezza di ponti e viadotti delle strade provinciali la cifra complessiva è di 153 milioni 391mila euro.

"Un'ottima notizia che premia l'impegno della Regione per qualificare il sistema delle infrastrutture- afferma l'assessore regionale alla Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini-. Con queste risorse, e ringrazio il ministro Giovannini per l'impegno, potremo continuare a investire in opere fondamentali per migliorare l'intera viabilità regionale e aumentare anche la sicurezza delle infrastrutture stradali secondarie, deteriorate anche a causa della crisi climatica".



A Rimini sono destinati finanziamenti complessivi per oltre 26 milioni e 804mila euro (di cui 10.714.116,04 per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali e 16.090.858,64 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti delle strade provinciali).