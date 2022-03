Volley A2 femminile, ottavi playoff: la Omag-Mt ospita Martignacco

Sport

Rimini

18 Marzo 2022

Si alza il sipario sui “playoff promozione” del campionato di A2 femminile. La Omag-MT, qualificatasi al terzo posto nella regular season, affronterà negli ottavi di finale la Itas Ceccarelli Group Martignacco. Match di andata al Palamarignano domenica 20 marzo 2022 alle ore 17. Si arriva ai playoff tra tanto entusiasmo in casa biancazzurra. Le atlete di coach Barbolini, dopo aver meritatamente raggiuto questa fase, vogliono giocarsi le loro carte fino alla fine. Capitan Ceron e compagne hanno chiuso la regular season tra alti e bassi ma nel corso della stagione hanno raccolto vittorie importanti su campi piuttosto ostici, giocando a testa alta contro tutte le squadre avversarie e mettendole sempre un po’ in difficoltà.

Però domenica prossima si ricomincia daccapo. Con la bella prestazione di mercoledì sera contro Marsala la Omag-MT ha ripreso fiducia. Il clima è ottimo e c’è la giusta serenità per affrontare al meglio questa parte finale della stagione. Coach Barbolini avrà anche a disposizione la new entry Romana Krišková, che sostituirà Serena Ortolani nel ruolo di opposto.

“Affronteremo Martignacco senza farci distrarre dalla classifica finale dei due gironi, - spiega coach Barbolini - i due gironi sono acqua passata e quello che dobbiamo portarci dietro in questi play off è tutto quello di buono che abbiamo costruito fino ad ora comprese la fatica e le avversità. Fino all’ultima partita della regular season oltre al gioco abbiamo costruito esperienze che saranno determinanti per il modo con il quale scenderemo in campo, consapevoli dei nostri pregi e attenti ai difetti.

Martignacco è una squadra esperta per questa categoria guidata da un allenatore che conosco bene e che ha sempre messo in campo tutto per ottenere il massimo, quindi il nostro livello di attenzione e determinazione dovrà essere adeguato al momento la formula non permette distrazioni e anche i dettagli faranno la differenza.”

L’Itas Ceccarelli Group Martignacco è allenata da Marco Gazzotti. Palleggiatrice è l’esperta Roberta Carraro mentre l’opposto è Aurora Rossetto. Al centro Dalila Modestino fa coppia con Monica Mazzoleni. Il libero è la Alice Barbagallo, mentre le schiacciatrici sono la statunitense Giovanna Milana e Giulia Pascucci.

Dopo la circolare emessa ieri da Lega Pallavolo Serie A Femminile griglia ed orari trovano ufficialità.

Programma Play Off vivo Serie A2:

In virtù della classifica finale della Regular Season della vivo Serie A2 Femminile, si delinea il tabellone dei Play Off vivo Serie A2.

Si ricorda che alla manifestazione partecipano le squadre classificate dal 2° al 7° posto dei Gironi A e B e la perdente dello Spareggio Promozione. Le dodici squadre classificate dal 2° al 7° Posto disputano gli Ottavi e i Quarti, mentre la perdente dello spareggio è qualificata direttamente alle Semifinali

NOTA BENE: Tutti i turni di Play off saranno giocati al meglio delle due gare vinte su tre, con Gara-1 ed eventuale Gara 3 da disputarsi in casa della migliore classificata della regular season.

Gli ottavi di finale si disputano secondo gli accoppiamenti:

A) 2^ A vs 7^ B

B) 3^ A vs 6^ B.

C) 4^ A vs 5^ B

D) 4^ B vs 5^ A

E) 3^ B vs 6^ A

F) 2^ B vs 7^ A

Le sei vincenti accedono ai Quarti di Finale che determineranno le tre semifinaliste, alle quali si aggiungerà la perdente dello spareggio promozione. I Quarti di finale si disputano secondo gli accoppiamenti:

G) A vs D

H) B vs E

I) C vs F

Le Semifinali si disputano secondo gli accoppiamenti:

G vs I

H vs Perdente Spareggio Promozione

La vincente dei Play Off Promozione è promossa in Serie A1.