Coriano, dalla variazione di bilancio investimento per potatura alberi e lavori alla biblioteca

| 10:42 - 18 Marzo 2022

Alberi potati a Coriano.

Via libera dal Consiglio comunale di Coriano ad una delibera relativa ad una variazione di bilancio dell'importo di circa 120.000 euro per il 2022 e circa 34.000 per le annualità 2023/2024.

Grazie a questa variazione si potrà completare l'importante lavoro svolto per le potature delle piante su tutto il territorio comunale per le quali sono stati investiti circa 80.000 euro.

Le piante di alto fusto interessate sono 440, gli abbattimenti di piante pericolose sono stati 15, mentre sono stati potati oltre 80 metri lineari di siepi.

Sempre con i proventi della stessa variazione verranno completati i lavori della nuova saletta polifunzionale della biblioteca che verrà inaugurata entro il mese di aprile 2022.

Altri capitoli della variazione sono inerenti a spese relative a personale, convenzione con le guardie ecologiche, indennizzi franchigie e spese minori.

"Abbiamo deciso di intervenire in questi due ambiti – commenta il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianluca Ugolini – da una parte per migliorare le condizioni del verde pubblico e dall'altra per portare a termine l'opera avviata da alcuni mesi negli spazi della "Battarra". In entrambi i casi si tratta di provvedimenti utili alla collettività, all'ambiente e alle esigenze di un servizio importante come quello offerto dalla nostra biblioteca comunale".