Caro carburanti, controlli della Finanza di Rimini, multato benzinaio a Riccione

Cronaca

Riccione

| 09:30 - 18 Marzo 2022

Controlli della Finanza dai benzinai.

Controlli della Guardia di Finanza di Rimini ai distributori di benzina della provincia per verificare la correttezza delle applicazioni dei prezzi ed evitare pratiche scorrette. I servizi di controllo riguardano automezzi per il trasporto di carburante e gli stessi distributori di benzina. L'obiettivo è di verificare le autorizzazioni, la corretta pubblicità dei prezzi, l'esposizione al pubblico e la comunicazione periodica dei prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Un benzinaio di Riccione è stato multato proprio per non aver comunicato correttamente con il MiSe. Rischia una multa di oltre 3mila euro.

"L’azione di servizio delle Fiamme Gialle riminesi" si legge nella nota stampa "costituisce un’ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario assicurato dal Corpo nel comparto dei controlli sulla distribuzione stradale dei carburanti, finalizzata a garantire non solo il corretto assolvimento degli obblighi impositivi, il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto ma anche il rispetto della normativa in tema di trasparenza dei prezzi al consumatore."