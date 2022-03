Scavano per fibra ottica: operai rompono i tubi, famiglie senz'acqua

Attualità

Mondaino

| 09:17 - 18 Marzo 2022

Lavori per la fibra ottica, gli operai rompono i tubi dell'acqua.

Gli abitanti di Mondaino, mercoledì sono rimasti senz’acqua per circa due ore. Il disagio generale si è manifestato con la chiusura totale dell’acqua e in seguito, a macchia di leopardo, l’erogazione è avvenuta a singhiozzo. Problema che però si era verificato appena qualche settimana prima.

Il comune, tramite i social, aveva avvisato la popolazione che il motivo della mancata erogazione era una rottura di un tubo da parte della ditta che sta facendo i lavori per la posa della fibra ottica. Situazione che si è ripetutta in fotocopia mercoledì scorso con i cittadini allarmati per la mancanza di acqua durata circa due ore. Anche in questo caso si è trattato del danneggiamento accidentale di un'altra condotta idrica. La situazione è stata segnalata e, nel giro di poche ore, Hera è intervenuta riparando il danno. Il sindaco Massimo Giorgi ha spiegato che i lavori per la fibra ottica riguardano le linee sotterranee, per questo è possibile incrociare qualche altro sottoservizio. Il primo cittadino ha contattato la ditta incaricata dei lavori chiedendo più attenzione e cautela.