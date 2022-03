Striscia, congelati i 5 milioni pagati dagli italiani per la tv di San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:02 - 18 Marzo 2022

Un fermoimmagine del servizio andato in onda giovedì sera su Canale 5.

Prosegue l'inchiesta di Striscia la Notizia a cura dell'inviato Pinuccio su San Marino Rtv. Nell'edizione di giovedì del Tg satirico "Rai Scoglio 24" si è occupata dell'accordo che prevede un contributo italiano alla tv di stato di San Marino. Rtv ha un capitale sociale per il 50% della Rai. L'inchiesta di Striscia ha portato l'attenzione sul contributo di circa 5mila euro che ogni anno la tv sammarinese riceve dallo stato italiano dopo un accordo tra i due Ministeri degli esteri. La situazione è arrivata in commissione cultura e, come racconta l'Onorevole Daniele Bellotti intervistato dal Tg satirico, è stata congelata con l'obiettivo di approfondire la questione. Chiarimenti sono stati chiesti non solo in riferimento al contributo ma anche in relazione al fatto che il Direttore di Rtv è stipendiato interamente dalla Rai (tramite il canone pagato da cittadini italiani).