Calcio RSM: brusca frenata del Cailungo, il Tre Fiori si avvicina al secondo posto

| 19:33 - 17 Marzo 2022

Si interrompe dopo due pareggi consecutivi il tentativo del Cailungo di riaprire la porta del Turno Preliminare. Il Faetano, reduce da un pari e da una sconfitta, si rialza con prepotenza. Alla fine sono quattro i gol imposti dai Gialloblù ai Rossoverdi, colpiti una prima volta da Tamburini all’alba della ripresa e poi capitolati sotto le sferzate di Kalemi, Magno e Giardi. Missione post-season che torna a complicarsi per la banda di Protti, mentre San Giovanni e Domagnano, di fronte nello scontro diretto, alla fine non si fanno male e compiono un altro passo per allontanarsi dalle ultime tre posizioni del Girone Unico. Finisce senza reti a Montecchio, con i Lupi che si mantengono sulla scia del Fiorentino e i Rossoneri che agganciano il Murata. Successo per il Tre Fiori, che non solo risponde all’attacco della Virtus – vincente nell’anticipo – ma addirittura mette nel mirino il secondo posto de La Fiorita, ora a tiro di vittoria.

La Juvenes-Dogana non riesce a dare una qualche continuità al pareggio strappato alla Virtus: il Tre Fiori costruisce il 2-0 colpendo una volta per tempo, prima con Grani e successivamente con Lentini. Successo anche per il Pennarossa, che ne rifila tre al Cosmos mantenendo al contempo la porta inviolata. All’11 Michelotti inaugura lo score Fiorentino, che viene poi aggiornato da Stefanelli e, nella ripresa, completato da Martin.

COSMOS

Gregori, Venerucci, Comanducci, Cervellini, Sartini, Nanni, Zaghini, Gjorretaj, Valentini, Stella, Della Valle

A disposizione: Batori, Celli, Zafferani, Pari, Ura

Allenatore: Massimo Gori

PENNAROSSA

Landi, Mantovani (dall’83’ Codispoti), Martin, Raffelli, Maioli (dal 71’ Baldani), D. Conti, Michelotti (dal 71’ Dema), Isaraj, Tiboni, Stefanelli (dall’83’ De Biagi), Zago (dal 46’ Sebastiani)

A disposizione: Ottaviani, Cola

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Gianluca Ceccarelli

Assistenti: Alfonso Giannotti, Carmine Nuzzo

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Marcatori: 11’ Michelotti, 32’ Stefanelli, 56’ Martin



CAILUNGO

La Monaca, Ricci, Grieco (dal 74’ Diallo), Lusini, Quaranta, Liverani (dal 61’ Iuzzolino), Marinaro (dal 61’ Morri), M. Muccioli, Senja, Benedetti (dal 78’ F. Vagnini), A. Muccioli (dal 74’ M. Cecchetti)

A disposizione: Gallinetta, Censoni

Allenatore: Cristian Protti

FAETANO

Marino, Soumah, Della Valle, Romagna, Tomassoni (dall’80’ Vandi), Fall, Palazzi (dall’87’ Dominella), Giardi, Pini (dall’80’ Barretta), Tamburini (dal 68’ Magno), Kalemi (dall’80’ Igbin)

A disposizione: Rossi

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Francesco Mineo, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Outail Kaddoudi

Ammoniti: Giardi, Marinaro

Marcatori: 46’ Tamburini, 54’ Kalemi, 76’ Magno, 90+2’ Giardi



TRE FIORI

A. Simoncini, Dolcini (dal 55’ Censoni), Cuzzilla (dal 78’ Della Valle), Pracucci, De Lucia, Lentini (dal 57’ Corinti), D’Addario, De Falco, Grani, Adami, Gjurchinoski

A disposizione: Castagnoli, Ramundo, Astolfi, Ronci

Allenatore: Gian Luca Borgagni

JUVENES-DOGANA

Gobbi, Acquarelli, Muccioli (dal 73’ Zucchi), Mezzadri, Neri, Cevoli, Merli, Michelotti (dal 65’ Ancora), Baldazzi, D’angeli, Giangrandi

A disposizione: Guidi, Pasquinelli, Raschi

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Ernesto Cristiano, Gianmarco Ercolani

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Neri, Mezzadri

Marcatori: 35’ Grani, 49’ Lentini



SAN GIOVANNI

De Angelis, Senja, Angelini, Conti, De Biagi (dal 75’ Matteoni), Lisi, Strologo, Grillo (dal 75’ Montebelli), Tasini, Mema (dall’82’ Satalino), Ugolini

A disposizione: Montagna, Grechi, Perotto

Allenatore: Marco Tognacci

DOMAGNANO

Ermeti, Averhoff (dal 12’ Ricchi (dal 90+1’ Faetanini)), Nanni, Morena, Mazzavillani, Bacchiocchi, Brighi, Gaiani, Angelini, Fancellu, Gabellini (dal 76’ Francioni)

A disposizione: Semproli

Allenatore: Massimo Mancini

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Antonio Ucini

Ammoniti: Bacchiocchi, Lisi, Montebelli, Mazzavillani, Nanni