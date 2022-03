Auto perde il controllo e si ribalta, feriti madre e figlio di due anni

Cronaca

San Giovanni in Marignano

18:00 - 17 Marzo 2022

Momenti di paura per una mamma quarantenne e il figlio di due anni, protagonisti di un rocambolesco incidente stradale avvenuto a San Giovanni in Marignano oggi pomeriggio (giovedì 17 marzo). Intorno alle 17 la donna, al volante di una Fiat Punto, stava percorrendo via Gambadoro, in direzione Gradara, quando ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto l'automobilista e il piccolo passeggero, fortunatamente non feriti in modo grave. Ad ogni modo era stata allertata l'eliambulanza, nel caso in cui fosse servito un trasporto immediato in ospedale.