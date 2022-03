Calcio Promozione: Bellaria - Verucchio 0-0, poche emozioni al Nanni

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:52 - 20 Marzo 2022

Bellaria Igea Marina - Verucchio.



Bellaria Igea Marina - Verucchio 0-0



BELLARIA IGEA MARINA: Antonelli, Paganelli, Grossi (25' st Pruccoli), Chiussi, Fusi, Venturi (33' st Marchini), Bellavista, Cocco, Giornali (23' st Vitali), Facondini (29' pt Ceccarelli), Meluzzi (20' st Fabbri).

In panchina: Morra, Gabrielli, Polverelli, Casadei.

All. Fusi.

VERUCCHIO: Renzetti, Girometti (18' st Bento Da Silva), Campidelli (8' st Giuliano), Borghini, Genghini, Grossi, Renzi, Colonna, Guarino (24' pt Nanni), Fabrizi, Michilli, Bascioni (33' st D'Amuri).

In panchina: Caprili, Colonna, Ciccarelli, Muccioli, Ricci

All. Nicolini.



ARBITRO: Sapio di Cesena.

AMMONITI: Genghini, Girometti, Paganelli.

NOTE: angoli 4-8, recupero 2' pt, 3' st.



BELLARIA IGEA MARINA Pari a reti inviolate al Nanni in una partita povera di occasioni. La miglior occasione della prima frazione arriva al 41': triangolazione tra Nanni e Colonna, cross rasoterra al centro per Grossi che calcia a botta sicura senza angolar, Antonelli respinge con il corpo. Al 42' Bascioni ci prova dal limite dell'area e mette fuori. Nella ripresa è ancora il Verucchio a sfiorare il gol: al 64' Bascioni sulla sinistra mette in mezzo per Bento Da Silva che da pochi passi spara alto.