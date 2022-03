Calcio Promozione: Misano - Asar 1-1, Alessandrini para un rigore

Sport

Misano Adriatico

| 17:10 - 20 Marzo 2022

Alessandrini para il rigore calciato da Marchionna.



Misano - Asar Riccione 1-1



MISANO: Alessandrini, Sanchez, Senior (14' st Tonini), Travagliati, Pironi, Londero, Pratelli (20' st Gravina), Nigro, Torsani, Antonelli (41' st Bardeggia), Santoni.

In panchina: Pontet, Cuomo, Migliore, Malpassi, Ballaj, Chiusano.

All. De Argila.

ASAR: Mauri, Sogos , Zanni (1' st Fattori), Fantini, Angelini, Abati, Guerra, Bacchini (1' st Manconi), Sparaventi (31' st Russo), Marchionna (1' st Ciavatta), Pierri (34' st Alberto).

In panchina: Marcaccini , Franchi, Santoni, Sisti .

All. Vanni.



ARBITRO: Mantelli di Bologna.

RETI: 1' st Torsani, 5' st Guerra.

AMMONITI: Senior Padula, Sanchez.



MISANO ADRIATICO Il Misano, dopo alcuni risultati altalenanti, ospita al Santamonica l’Asar in un momento buono della propria stagione. I ragazzi di De Argila scendono in campo con il piglio giusto per riscattare il periodo non proprio positivo e crea sin dall’inizio diversi pericoli alla porta difesa da Mauri. All’8’ ci prova Pironi che con un bel rasoterra dalla destra sfiora il palo opposto, due minuti dopo ci prova Santoni da fuori ma la sua conclusione si stampa sul palo a portiere ormai battuto. Attorno alla metà della prima frazione doppia occasione per Torsani che non trova però lo specchio. Alla prima occasione nell’area locale l’Asar si procura un rigore per un contatto tra Sanchez e Guerra, Marchionna si presenta sul dischetto ma Alessandrini intuisce tutto e para con facilità.



Il secondo tempo inizia con il botto. Pronti via e Torsani la sblocca con un bel tiro a giro che non lascia scampo a Mauri, ma neanche il tempo di festeggiare che arriva il pareggio degli ospiti, al 5’ Pierri serve in area Guerra che da due passi deve solo insaccare. Il Misano frastornato dall’immediato pareggio non abbassa comunque il ritmo e si presenta nuovamente pericolo nell’area avversaria in cerca del vantaggio, al 20’ Santoni calcia da fuori ma Mauri para. Al 22’ il neo entrato Gravina si avventa su una conclusione sporcata di Torsani ma il suo tiro viene murato. Sul finire di partita il Misano protesta per un gol non convalidato dal direttore di gara, Nigro serve un bel cross in area, Torsani svetta e la sa conclusione colpisce la traversa per poi oltrepassare la linea, ma il direttore di gara ed il primo assistente non si accorgono di nulla e lasciano giocare. Qualche minuto più tardi un pallone oltrepassa tutta l’area di rigore ospite per finire sui piedi di Santoni che calcia ma viene murato dall’opposizione di tre avversari.



Il match si conclude così in parità nel rammarico dei locali per le tante occasioni da gol non concretizzate.