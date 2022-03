Calcio Promozione: i tabellini della 19esima giornata del Girone F

Sport

Rimini

| 17:15 - 20 Marzo 2022

Tabellini Promozione Girone F 19esima giornata.



Due Emme - Spontricciolo 0-2



DUE EMME:

In panchina:

All. Rossi A.

SPONTRICCIOLO

In panchina:

All. Forchino.



ARBITRO: Alberani di Ravenna.

RETI: 21' Ioli, 61' Bastianelli.

NOTE:



Granata - Sampierana 0-4 (16' pt Lanzi, 19' pt Narducci, 25' pt rig. e 7' st Pippi)



Bellaria Igea Marina - Verucchio 0-0



Misano - Asar 1-1



MISANO: Alessandrini, Sanchez, Senior (14' st Tonini), Travagliati, Pironi, Londero, Pratelli (20' st Gravina), Nigro, Torsani, Antonelli (41' st Bardeggia), Santoni.

In panchina: Pontet, Cuomo, Migliore, Malpassi, Ballaj, Chiusano.

All. De Argila.

ASAR: Mauri, Sogos , Zanni (1' st Fattori), Fantini, Angelini, Abati, Guerra, Bacchini (1' st Manconi), Sparaventi (31' st Russo), Marchionna (1' st Ciavatta), Pierri (34' st Alberto).

In panchina: Marcaccini , Franchi, Santoni, Sisti .

All. Vanni.



ARBITRO: Mantelli di Bologna.

RETI: 1' st Torsani, 5' st Guerra.

AMMONITI: Senior Padula, Sanchez.



Pietracuta - Torconca 0-0



Sant'Ermete - Gatteo 2-2 (anticipo del sabato)



SANT'ERMETE: Donini, Braschi (8' st Sartini), Merendino, Gattei, Contadini (25' st Benvenuti), D'Elia, Noschese (20' st Baffoni), Marcaccio (1' st Bonifazi), Mezgour, Marconi, Fuchi.

In panchina: Romani, Dente, Canducci, Albini.

All. Righetti.

GATTEO: Niang, Giunchi, Cordatore M., Sardagna (5' st Mercuri), Muccioli (39' st Raziki), Cordatore S, Zahir, Ndoja (40' st Ennoamani), Lecce (36' st Tappi), Ndiaye, Biondini.

In panchina: Platia, Violetti, Khalil, Francisconi.

All. Pessina.



ARBITRO: Torricella di Ravenna

RETI: 25' pt rig. e 4' st Ndiaye, 32' st D'Elia, 39' st Fuchi.



Gambettola - Novafeltria sospesa per infortunio dell'arbitro



CLASSIFICA: Torconca 40 punti, Pietracuta 39, Gambettola* 34, Misano 32, Sampierana e Novafeltria* 32; Sant'Ermete 28, Bellaria Igea Marina 25, Asar 24; Due Emme 23, Granata 19, Spontricciolo 17, Verucchio 16; Gatteo 11.



*Una partita in meno