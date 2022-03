Il castello di Montebello protagonista su Mediaset nel programma di Roberto Giacobbo

Attualità

Poggio Torriana

| 12:30 - 20 Marzo 2022

Roberto Giacobbo (foto Ansa).

La leggenda di Azzurrina, il fantasma della bimba misteriosamente scomparsa nel castello di Montebello, oggi comune di Poggio Torriana, sarà protagonista della nuova puntata di "Freedom - oltre il confine", il programma di Roberto Giacobbo, che andrà in onda in prima serata lunedì 21 marzo su Italia1. Freedom è la popolare trasmissione documentaristica delle reti mediaset che mescola scienza e mistero sotto la sapiente supervisione di Roberto Giacobbo, il conduttore e divulgatore divenuto celebre per lo storico cult della Rai "Voyager".