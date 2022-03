Calcio Promozione: nell'anticipo Gatteo frena il Sant'Ermete (2-2)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:18 - 19 Marzo 2022

Un undici del Sant'Ermete.



Sant'Ermete - Gatteo 2-2



SANT'ERMETE: Donini, Braschi (8' st Sartini), Merendino, Gattei, Contadini (25' st Benvenuti), D'Elia, Noschese (20' st Baffoni), Marcaccio (1' st Bonifazi), Mezgour, Marconi, Fuchi.

In panchina: Romani, Dente, Canducci, Albini.

All. Righetti

GATTEO: Niang, Giunchi, Cordatore M., Sardagna (5' st Mercuri), Muccioli (39' st Raziki), Cordatore S, Zahir, Ndoja (40' st Ennoamani), Lecce (36' st Tappi), Ndiaye, Biondini.

In panchina: Platia, Violetti, Khalil, Francisconi.

All. Pessina



ARBITRO: Torricella di Ravenna

RETI: 25' pt rig. e 4' st Ndiaye, 32' st D'Elia, 39' st Fuchi.



SANT'ERMETE Pareggio raggiunto in extremis dal S.Ermete ai danni del Gatteo. Giallorossi in vantaggio su rigore dopo venticinque minuti con Ndyaie, che al quinto del secondo tempo raddoppia su dormita della difesa locale. Il Sant'Ermete sbaglia un rigore alla mezzora con Fuchi, ma accorcia le distanze prima con D'Elia su calcio d'angolo, e poi pareggia con Fuchi di testa su assist di D'Elia.