Un nuovo negozio apre a Novafeltria: sabato l’inaugurazione di PiùMe

Attualità

Novafeltria

| 06:57 - 18 Marzo 2022

Sabato 19 marzo, giorno dell’inaugurazione, la storica catena di negozi Smoll torna a Novafeltria, in Via Giuseppe Mazzini 68, con una nuova veste e diventa PiùMe. Con un’esperienza ventennale alle spalle, il concept Smoll evolve e si trasforma in un progetto ancora più specializzato che mette il cliente al centro. Da qui l’esigenza di cambiare nome e trovarne uno che meglio rappresentasse la volontà di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente: PiùMe vuole sottintendere “Più valore per me”.



Più bello, più colorato, più accogliente, più facile, più comodo, più assortito, più sorridente e, soprattutto, più conveniente. Insomma, un punto vendita in cui trovare tutto, ma proprio tutto, quello che riguarda l’igiene della persona e la pulizia della casa, con un fornitissimo reparto di profumeria e make-up, tante novità e un’ampia selezione di prodotti dedicati agli amici a quattro zampe. Il tutto a prezzi imbattibili.



Uno spazio confortevole, pensato e realizzato con i più moderni layout, che mantiene la sua caratteristica di negozio “familiare” a due passi da casa, facilmente raggiungibile e organizzato al meglio per offrire il massimo dei servizi con professionalità e cortesia.



Cosa aspettarsi, quindi?



- Innanzitutto, un assortimento completo che va dalle marche leader di mercato alle novità più interessanti;



- prodotti improntati ai nuovi modi di consumo, dagli ecologici e vegan che aiutano a salvaguardare l’ambiente ai trattamenti cosmetici per prendersi cura di sé in maniera professionale anche a casa;



- linee di prodotto a marchio PiùMe, frutto di ricerca e innovazione, per garantire un controllo totale della filiera;



- articoli corpo e viso, selezionati IN ESCLUSIVA per i clienti PiùMe;



- promozioni, sconti e offerte allettanti durante tutto l’anno, con ancora più vantaggi per chi possiede la tessera PiùCard, da scaricare tramite App o richiedere gratuitamente in negozio.



Insomma, un appuntamento da non perdere, pieno di sorprese. Passaparola e non mancare!