Profughi Ucraina, comune di Rimini chiede al governo più risorse economiche

| 16:25 - 17 Marzo 2022

L'assessore Kristian Gianfreda.

Dopo la Prefettura, anche l'assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda sollecita il governo ad allargare i cordoni della borsa, definendo quella attuale "un'emergenza umanitaria senza precedenti, che cresce di giorno in giorno". In Provincia di Rimini il numero di persone accolte nelle ultime due settimane è rilevante, ma altre sono in arrivo. Gianfreda chiede così "risorse straordinarie e aiuti mirati", per affrontare adeguatamente questa situazione; in particolare contributi ai comuni affinché non debbano toccare le risorse proprie messe a bilancio per il welfare, ma anche al mondo del terzo settore, dei servizi educativi e dei servizi sociali, il cuore di una rete assistenziale che, argomenta Gianfreda, dovrà essere irrobustita, "pensando soprattutto a quello che potrà succedere nei prossimi mesi, all'interno di una situazione che oscilla tra l'inflazione, il rincaro bollette e un'emergenza umanitaria in atto".