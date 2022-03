Interesse composto: cos'è e come si calcola

Attualità

| 07:44 - 21 Marzo 2022

Software di verifica del calcolo dell’usura sopravvenuta.

In ambito finanziario, gli investitori si ritrovano spesso alle prese con il cosiddetto “interesse composto”. Si tratta di un fattore molto significativo, che entra in gioco nei contesti più disparati: dai semplici investimenti ai prestiti, passando per i mutui ed altri strumenti finanziari. Ragion per cui, è bene sapere di cosa si tratta e come calcolarne il rendimento. In questo articolo vediamo, cosa c’è da sapere in merito.



Definizione di interesse composto



Un interesse composto può essere definito, in maniera molto sintetica, come l’interesse prodotto da un altro interesse. In altre parole, un creditore, titolare di un deposito o un prestito, può maturare un ulteriore interesse, rispetto ad un importo complessivo rappresentato dalla cifra iniziale e da quella prodotta dagli interessi cumulati nel periodo precedente. Di contro, un interesse prodotto solo dal capitale iniziale viene definito “semplice”.



A determinare l’ammontare degli interessi composti concorrono tre fattori principali. Il primo è la frequenza, ossia quante volte viene ‘composto’ l’interesse in un dato periodo di riferimento; il secondo è il tasso di interesse applicato al capitale mentre il terzo è il tempo (gli investimenti a lungo termine rendono di più rispetto a quelli circoscritti a tempi più brevi).



Come si calcola



L’interesse composto può essere calcolato in maniera piuttosto semplice, applicando una specifica formula matematica: S=C(1+t.i./n)nt



[S] è la somma che l’investitore matura al termine del periodo di riferimento; [C] è il capitale iniziale, [t.i.] è il tasso d’interesse applicato, [n] è la frequenza di erogazione dell’interesse e [t] è il tempo, quantificato in anni (benché l’interesse possa essere composto anche su base trimestrale, semestrale etc.).



Esempio: un cliente deposita in banca 1.000 euro e li lascia in un conto di risparmio per dieci anni. L’istituto concede un tasso di interesse del 5% (50 euro) su base annua (l’interesse si compone ogni anno). Applicando la formula, dopo dieci anni, il capitale è aumentato fino a 1.628,89 euro.



Un particolare interesse composto: l’anatocismo



L’anatocismo è un meccanismo per calcolare un particolare tipo di interesse composto. Come statuito dall’articolo 1283 del codice civile (“Anatocismo”), in assenza di usi normativi contrari, “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. In sintesi, la normativa stabilisce che un interesse scaduto, da almeno sei mesi, a partire dal giorno seguente una “domanda giudiziale” (un ricorso, un atto di citazione o un altro tipo di richiesta) può produrre ulteriori interessi.



Anche per il calcolo dell’interesse anatocistico, è possibile ricorrere ad una formula matematica: T=(1+TAN/n)n-1.



[T] è il tasso di interesse maturato per anatocismo; [TAN] è il tasso annuo nominale mentre [n] è lo stesso parametro della formula precedente, ossia indica quante volte viene composto l’interesse. La quantificazione del TAN avviene per mezzo di una serie di indici (che variano anche in base al tipo di investimento); per legge, le proposte contrattuali di deposito, prestito, mutuo o investimento devono riportare chiaramente non solo il tasso annuo nominale ma anche altri due indici, il TEG e il TAEG (tasso annuo effettivo globale). Entrambi possono essere calcolati con due formule diverse, come spiega il portale specializzato www.calcoloanatocismousura.it.



Rispetto all’anatocismo, TEG e TAEG servono a determinare se il tasso di interesse supera o meno la soglia usuraria. Il reato di usura, in quanto condotta penalmente rilevante, non si configura automaticamente al superamento di una data percentuale; la ‘soglia’ oltre la quale un interesse diventa usurario dipende dalle rilevazioni trimestrali effettuate dal Ministero del Tesoro sul TEG medio applicato dalle banche a da altri operatori finanziari autorizzati.