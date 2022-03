Quartopiano a Giardini d'autore con il bistrot sull'acqua

Attualità

Rimini

| 14:54 - 17 Marzo 2022



Quartopiano sarà presente anche quest’anno a Giardini D’Autore, l’evento dedicato alle piante, al giardino, all’arte, al paesaggio, alla bellezza e al buon cibo, che farà fiorire la primavera a Rimini, dal 18 al 20 marzo, nella bella cornice del Borgo San Giuliano, con la Piazza sull’Acqua e il Ponte di Tiberio.



Chef Silver Succi e la sua brigata saranno pronti ad accogliere i clienti nell’ormai famoso Bistrot della Terrazza sull’Acqua, una location imperdibile dove poter assaporare piatti straordinari a pranzo, godere di una gustosa e ricca colazione, oppure sorseggiare un aperitivo al tramonto.



Tre i momenti della giornata per poter gustare le prelibatezze del Quartopiano: la colazione, dalle 9:30 del mattino, il pranzo, dalle ore 12:00 e, dalle 16:30, l’aperitivo con una interessante novità.



“Quest'anno desideriamo presentare un aperitivo trasversale – spiega il maitre di sala e sommellier Fabrizio Timpanaro -, una sorta di merenda in versione di grande pregio. Offriremo una selezione di salumi di mora Romagnola di alta qualità, da accompagnare a bollicine nostrane ed internazionali di vero spessore. Una coccola da godersi di fronte al ponte millenario!”.



I posti, nell’area bistrot, sono limitati. È richiesta la prenotazione telefonica al numero 389 9807370 oppure inviare un messaggio su WhatsApp.



L’offerta del Quartopiano non si esaurisce qui: come nelle passate edizioni si potranno degustare le proposte street food, da un menù dedicato, accomodandosi in apposite aree verdi, liberamente, senza bisogno di prenotazione, semplicemente presentandosi al corner dedicato.