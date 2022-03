Meteo Rimini, tempo stabile ma ancora aria fredda da Nord-Est

Attualità

Flussi nord-orientali freddi e secchi determineranno un nuovo calo termico nel corso del fine

settimana, con valori inferiori alla media del periodo. Il contesto sarà comunque stabile e via via più

soleggiato.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 17/03/2022 ore: 14:00



Venerdì 18 marzo

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto da nubi stratificate, in parziale attenuazione nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione, con valori minimi compresi tra 4 e 7 gradi e valori massimi tra 10 e 13 gradi.

Venti: deboli-moderati da nord-est con rinforzi su mare e costa; sino a forti in Appennino.

Mare: mosso; fino a molto mosso al largo nelle ore serali.

Attendibilità: alta.



Sabato 19 marzo

Stato del cielo: attenuazione della nuvolosità nelle prime ore del mattino con cielo che diverrà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione, minime comprese tra 1 e 5 gradi e probabilmente osservate a tarda sera; massime tra 7 e 10 gradi.

Venti: deboli-moderati da nord-est con raffiche di forte intensità in Appennino nella prima parte della

giornata, in attenuazione dal pomeriggio.

Mare: mosso con moto ondoso in attenuazione nelle ore serali fino a poco mosso e in nuovo aumento nella notte seguente.

Attendibilità: alta.



Domenica 20 marzo

Stato del cielo: addensamenti nell’entroterra tra mattino e pomeriggio, con schiarite serali. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: senza variazioni significative, con valori minimi tra 0 e 5 gradi, valori massimi tra 7 e 10 gradi.

Venti: deboli da nord-est con moderati rinforzi sui rilievi e sul mare.

Mare: mosso con moto ondoso in attenuazione tra pomeriggio e sera, fino a poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: tempo in prevalenza soleggiato almeno fino a giovedì 24 marzo, con temperature minime in flessione nella giornata di lunedì 21, comprese tra -1 e 3 gradi e in ripresa nei giorni seguenti. Massime in progressivo aumento, fino a 13-15 gradi tra mercoledì e giovedì.

