Ucraina, 40 profughi positivi al Covid. Scuole: accolti 45 tra bambini e ragazzi

| 14:37 - 17 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Oggi (giovedì 17 marzo) la Prefettura di Rimini ha comunicato che i casi di positività al Sars-CoV-2 tra i profughi ucraini sono stati 40 su 691 tamponi (tasso di positività 5,8%). Sul fronte dell'accoglienza scolastica, aperte le procedure per 45 studenti di scuole di diverso ordine e grado, 20 sono bambini chiamati all'inserimento scolastico. Al momento non si registrano criticità. Il comune di Rimini, assieme alla Prefettura, sta organizzando specifici Centri Estivi nell'ambito dei quali si svolgeranno anche attività di natura didattica. Ai fini dell’iscrizione scolastica sono obbligatori sia la registrazione comunicata dalla Questura, che il consenso dell’Ausl in relazione alle vaccinazioni (tra le quali quelle di contrasto al morbillo e alla tubercolosi non obbligatorie in Ucraina).



INFORMAZIONI SUI SERVIZI EROGATI É in primis attivo un indirizzo mail: emergenza.ucraina@auslromagna.it. Numero telefonico 0541/707385, attivo per tutto il territorio della Romagna dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13, al quale risponde un operatore in lingua ucraina (oltre che italiana) per le necessità di competenza sanitaria ed eventuali richieste di supporto psicologico.



Il Punto unico di accesso per la Provincia di Rimini sarà attivo da lunedì 21/3 presso il Colosseo (Via per Coriano,38 – Rimini), operativo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, ai fini dell’effettuazione del tampone Sars-Cov-2, del rilascio del tesserino STP (stranieri temporaneamente presenti) e dell’anamnesi vaccinale/proposta vaccino anti-Sars-Cov-2.



In più è attivo l'ambulatorio Migranti Rimini (Extra-CEE) presso l’Ospedale Infermi - Viale Settembrini 2 (Edificio “Ottagono” al Terzo Piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.