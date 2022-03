Profughi Ucraina, Prefettura Rimini 'smonta' le polemiche sull'accoglienza negli alberghi

Attualità

Rimini

| 14:26 - 17 Marzo 2022

L'incontro in Prefettura di oggi (17 marzo).



Il prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza ha sollecitato le amministrazioni comunali a stipulare convenzioni con la Prefettura per la gestione dei profughi attraverso le associazioni e i privati, in quanto la rete dei Centri di Accoglienza Straordinaria non potranno avere posti sufficienti a ospitare tutti i profughi ucraini in arrivo nel nostro territorio, in netta maggioranza donne e minorenni. Il Prefetto ha anche auspicato che il governo possa stanziare fondi per le famiglie che hanno contribuito all'accoglienza, ospitando i profughi nelle proprie abitazioni o in seconde e terze case.



Per ciò che concerne l'accoglienza dei profughi negli alberghi, il Prefetto Forlenza ha voluto smontare sul nascere ogni possibile polemica: le strutture coinvolte, che ricevono contributi pubblici, sono a norma, in quanto passano una verifica dei requisiti svolta da vigili del fuoco e personale Ausl, e tutto è fatto "dentro i binari" previsti dalla legge: la rete dei Centri di Accoglienza Straordinaria, la rete Sistema Accoglienza e Integrazione, o le convenzioni Prefettura-Comuni. Gli alberghi devono dunque avere un rapporto in essere con l'associazione o la cooperativa aggiudicataria del bando pubblico che gestisce il Centro di Accoglienza Straordinaria, oppure aderire a una delle associazioni che hanno stipulato specifico accordo con la regione Emilia Romagna.



Nell'incontro di oggi (giovedì 17 marzo) il Questore di Rimini ha inoltre precisato che i 2/3 dei profughi accolti e registrati non ha attivato la richiesta per il riconoscimento della status di richiedente asilo, confidando di poter tornare quanto prima in patria.