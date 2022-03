Nuova viabilità Statale 16, comune di Rimini soddisfatto: "contenuti i disagi"

Attualità

Rimini

13:44 - 17 Marzo 2022



Oggi (giovedì 17 marzo) è stato aperto il cantiere sulla Statale 16, all'altezza di via Coriano-via Montescudo. per la realizzazione del nuovo sottopasso. Una giornata attesa con grande trepidazione per verificare l'impatto del cantiere sul traffico cittadino. Da palazzo Garampi si dicono soddisfatti: il traffico dalle 7 è stato scorrevole, intenso nelle ore di punta, intorno alle 8-8.30, come accade in una normale giornata infrasettimanale. "Anzi è stato ancor più scorrevole della media quotidiana - si legge in una nota dell'amministrzione comunale - grazie alla riduzione dei tempi di attesa al semaforo. Il dispositivo della viabilità che è stato messo in campo ha pertanto funzionato e non sono state riscontrate particolari criticità". Ora dovrà essere valutato l'impatto del cantiere sia nell'orario di punto serale (intorno alle 18), sia nel weekend.



La polizia locale ha messo in campo 14 agenti a partire dalle sei, più due pattuglie in motocicletta pronte a intervenire in caso di congestione del traffico, presidiano sei punti chiave del traffico riminese: l'intersezione semaforizzata Strada statale 16 - via Montescudo -via Flaminia Conca; le rotatorie di via Montescudo con le vie Tirso e Bidente, di via Coriano con le vie Edelweiss Rodriguez Sr. e Voltolini, lo svincolo via Edelweiss Rodriguez Sr.-Statale 16, la rotatoria vittime del lavoro (Gros), l'intersezione semaforica tra la Statale 16 e la Consolare per San Marino.



Nel frattempo, sono state gestite, prima manualmente, le fasi semaforiche e poi, a partire dalle ore 8,45, programmando da remoto la temporizzazione della centralina semaforica per calibrare la durata delle varie fasi, riducendo la durata complessiva del ciclo, grazie alla eliminazione del tempo semaforico di Via Coriano che ora ha un solo senso di marcia. "Eliminazione che ha consentito di ridistribuire le varie fasi del ciclo semaforico, riducendo i tempi di attesa e migliorando la fluidificazione del traffico", evidenziano da Palazzo Garampi. Gli interventi hanno avuto l'ausilio delle pattuglie della Polizia Locale che prima sono intervenute nella gestione manuale delle centraline semaforiche e poi hanno predisposto le modifiche del software. “Il risultato di questa prima mattinata – commenta il Comandante della Polizia Locale, Andrea Rossi – è stato soddisfacente. Con il nuovo dispositivo della viabilità siamo riusciti a mantenere due corsie di marcia, sia nella direzione nord - sud che nella direzione sud-nord, e in più siamo riusciti a ridurre i tempi di attesa ottimizzando le fasi semaforiche, mitigando così i disagi che possono derivare dalla presenza del cantiere. Questo modello di dispositivo e di presidio della viabilità verrà replicato anche nella successiva fase di cantiere che riguarderà l’intersezione con la Strada Consolare San Marino”.



La modifica della viabilità durerà circa 2 mesi, trascorsi i quali si ritornerà alla precedente conformazione del semaforo, con ripristino della doppia circolazione in via Coriano. Successivamente, a sottopasso ultimato (durata prevista dei lavori 5 mesi), si metterà in funzione la rotatoria con l'eliminazione definitiva del semaforo.