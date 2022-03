Rimini, il 18 marzo c'è anche la Focheraccia di Viserbella

Eventi

Rimini

| 13:21 - 17 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Torna dopo 2 anni di assenza la Focheraccia di Viserbella, una delle tre autorizzate dal comune di Rimini nel 2022 per la sua valenza storico culturale. L’evento, che giunge alla decima edizione, si svolgerà Venerdi 18 Marzo in via Bruschi, di fronte al civico 29. I ragazzi di Viserbella vi aspettano dalle ore 20.30 per mangiare la piada con la salsiccia insieme a vino e birra, per poi accendere il fuoco alle ore 21.00. “La nostra focheraccia è ispirata all’aia campagnola, quando ci si trovava a fare la veglia con i parenti e gli affetti più cari. E’ informale e senza musica, perché la gente deve poter chiacchierare in pace. Siamo certi che sarà bello ritrovarsi insieme, come una volta” , spiegano gli organizzatori.