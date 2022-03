Riccione, il parco La Malfa messo a nuovo con area fitness e nuove piantumazioni

Attualità

Riccione

| 12:58 - 17 Marzo 2022

Lea Ermeti al parco Ugo La Malfa.



Una nuova area verde per il Marano di Riccione, con spazi per attività di fitness, giochi per bambini, ma anche percorsi pedonali e stalli di sosta per le biciclette. La giunta comunale di Riccione ha dato il via libera alla riqualificazione dell'attuale parco Ugo La Malfa, situato tra viale D'Annunzio e la passeggiata Goethe e Shakespeare, ai confini con il parcheggio pubblico di piazzale Aldo Moro.



Verranno così rinnovati la pubblica illuminazione e gli accessi lungo la pista ciclabile di viale D’Annunzio, con parcheggi specifici per le biciclette e postazioni attrezzate per la loro sistemazione. Si punterà sulla promozione dell'attività sportiva con un'area fitness con attrezzi ginnici e ci sarà un parco giochi per i piccoli su pavimentazione antitrauma in gomma colata. Il progetto prevede inoltre piantumazioni di alberi, siepi e prati delimitati da percorsi sinuosi e arrotondati. Non mancheranno gli impianti di videosorveglianza a vantaggio della sicurezza del luogo. “Andremo a rinnovare completamente l’area ma senza movimentazioni di terreno o interventi invasivi, attraverso un progetto di continuità con la nuova passeggiata Goethe e Shakespeare - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - in modo da essere meglio goduta dalle persone per passeggiare e far giocare i propri bambini in una zona bella, rinnovata e vicina al mare".

L'amministrazione comunale, che investirà 760.000 euro, punta a valorizzare le attività commerciali e ricettive, "proprio come avvenuto per il primo tratto del lungomare Goethe dove bagnini, hotel e ristoranti, hanno colto l’occasione per riqualificarsi e apportare migliorie alle proprie strutture".