Gli studenti dell’alberghiero di Rimini festeggiano ‘i 100 giorni’ per la pace e solidarietà

| 12:02 - 17 Marzo 2022

Un'opera degli studenti dell'Alberghiero di Rimini.

Quest'anno l'evento dei 100 giorni all’istituto Alberghiero “Malatesta” di Rimini del 18 marzo 2022 sarà diverso ma speciale. La richiesta emersa dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di Istituto e nei Consigli delle classi quinte è stata autorizzata dalla Dirigente Scolastica Ornella Scaringi.

La manifestazione vuole associare il tradizionale desiderio degli studenti dell’ultimo anno di salutare la comunità scolastica, che presto abbandoneranno, con un gesto di solidarietà da loro stessi promosso per aiutare la popolazione dell’Ucraina colpite dalla guerra, rispondendo all’invito dell’associazione riminese TeamBota, nata da un gruppo di giovani volontari desiderosi di risolvere i problemi con azioni quotidiane.

La raccolta del materiale che studenti e personale scolastico potranno donare all'associazione TeamBota, è stato selezionato tra i generi di maggiore necessità:

- medicazioni (garze, bende, cerotti, disinfettanti, lacci emostatici, ecc);

- farmaci (antinfiammatori, antibiotici, cortisone, termometri, paracetamolo, betadine, ecc..) ;

- medicinali Generici (tachipirine, ibuprofene, oki ecc.);

- prodotti per igiene (dentifrici, spazzolini, saponi , compresi salviette pannolini per bambini e assorbenti);

- per i bambini alimenti esclusivamente a lunga conservazione che non necessitano di cottura (latte formulato liquido per bambini pronto all’uso , omogeinizzati, ecc..)

La solidarietà parte anche dai piccoli e dai grandi gesti di tutti gli studenti e personale dell'Istituto Alberghiero Malatesta.