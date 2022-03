Sciopero dei dipendenti dell'Ispettorato del lavoro "indennità di amministrazione negata"

Attualità

| 11:49 - 17 Marzo 2022

I dipendenti dell'Ispettorato del Lavoro di Rimini domani, 18 marzo, incroceranno le braccia. Una protesta, dicono le Rsu, che si svolgerà in tutta Italia per manifestare contro una "assurda ed incomprensibile discriminazione", si legge nella nota stampa. "E' stato infatti pubblicato il Decreto che esclude gli Ispettori del lavoro, e tutto il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'armonizzazione dell'indennità di amministrazione, riconosciuta invece a tutti gli altri dipendenti ministeriali con il medesimo contratto. Coloro che tutelano il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori sono vittime di una beffa in aperto contrasto con la contrattazione che a loro si applica. La politica ed i vertici dell'Amministrazione si sono accorti con colpevole ritardo di questo clamoroso scivolone e ad oggi non sono riusciti a dare alcuna risposta concreta."

L'astensione dal lavoro è prevista per l'intera giornata. Un presidio di lavoratori si svolgerà a Roma davanti all'ufficio centrale dell'Ispettorato del Lavoro.