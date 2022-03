Antica fabbrica di fisarmoniche e un ex convento, le proposte a Rimini per le giornate Fai

Eventi

Mondaino

| 11:44 - 17 Marzo 2022

Ex convento francescano di Monte Formosino.

Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di

piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi

solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno

rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi

in tutte le regioni.

Le Giornate FAI quest’anno compiono “trenta primavere”: dal 1993 a oggi, 14.090 luoghi di storia,

arte e natura aperti in tutta Italia, visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, grazie a 145.500 volontari

e 330.000 studenti “Apprendisti Ciceroni”

Per questa edizione primaverile, la Delegazione FAI di Rimini, in collaborazione con il Comune di Mondaino, la Pro Loco Mondaino ed Eventi Mondaino, accompagnerà i visitatori alla scoperta di una “chicca” del territorio, così è stata definita dal Fondo Ambiente Italiano, ossia l’ antica Fabbrica di fisarmoniche dei fratelli Galanti e dell’ex convento francescano di Monte Formosino.



Antica Fabbrica di fisarmoniche dei fratelli Galanti

Percorrendo via Borgo, l’edificio colpisce subito l’attenzione di chi arriva a Mondaino lungo la

direttrice Cattolica – Saludecio.

Iniziata nel dicembre del 1929, l’antica fabbrica di fisarmoniche dei Fratelli Galanti rappresenta un

interessante esempio di archeologia industriale, essendo tra i primi edifici di questo genere realizzati

in cemento armato a livello nazionale. Molto probabilmente progettata dall’ing. Valentino Galanti, i

lavori di costruzione vennero appaltati all’impresa edile Ricci di Cattolica, nota per aver anche

realizzato la colonia “Le Navi”, Cinecittà e il palazzo dei congressi all’Eur.

Ex convento francescano di Monte Formosino

Spirito francescano nella valle del Conca

Il convento sorge su un colle isolato denominato Monte Formosino, posto ad est del castello

malatestiano di Mondaino, a pochi metri dal confine tra Marche e Romagna.

Secondo la tradizione la sua fondazione si deve al passaggio di San Francesco d’Assisi, che nel suo peregrinare tra Romagna e Montefeltro si raccolse in preghiera nelle selve di questo colle.

Il convento di Frati Minori, consacrato nel 1256, divenne luogo importante di devozione e cultura e

nei secoli punto di riferimento per l’intera vallata. Tra suoi ospiti più illustri si possono ricordare il

Santo Amato Ronconi di Saludecio, che qui consacrò la sua vocazione, Fra Lorenzo Ganganelli, poi

divenuto papa Clemente XIV, che vi vestì l’abito francescano e don Sebastiano Sanchini, precettore

del poeta Giacomo Leopardi. Un sito ricco di storia anche dal punto di vista politico e diplomatico,

tanto da essere scelto come luogo di incontro da Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico da

Montefeltro per la stipula di un accordo di pace.



Le visite guidate saranno fruibili solo previa prenotazione da effettuarsi esclusivamente online, il presidio FAI sarà presente in entrambi i luoghi nelle seguenti giornate e nei seguenti orari:

- Sabato 26 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (ultima visita)

- Domenica 27 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (ultima visita)