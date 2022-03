I saltimbanchi e la loro storia, al Villa di San Clemente arriva ‘Equilibrì’

Eventi

San Clemente

| 11:28 - 17 Marzo 2022

I protagonisti dello spettacolo.

Lo spettacolo divertentissimo di domenica 20 Marzo 2022 alle 17.00 è di quelli che ogni generazione deve vedere e rivedere: un concentrato di maestria e stupore. Chiudono la rassegna di pomeridiane Domenica 20 Marzo ore 17.00 Francesco Tonti e Daniele Maggioli con canzoni originali scritte interpretate dal vivo da Daniele Maggioli al Teatro Villa di San Clemente.



Un graffito del 2040 a.c., rinvenuto nella tomba egizia di Ben Hassani e raffigurante uomini intenti a lanciare delle sfere nell’aria, ha offerto lo spunto per inventare la rocambolesca storia di un personaggio con tanti ricordi. Equilibrì incarna il saltimbanco immortale. Attraverso la sua storia racconta l'evoluzione di questa figura che è nata millenni fa e si è modificata nel corso dei secoli. Questo insolito cantastorie dall’epoca egizia passerà al periodo dei grandi filosofi, quando in Gre-cia incontrò Socrate e inventò il funambolismo. Poi nell’antica Roma Giulio Cesare lo coinvolse per fare spettacoli al Colosseo e divenne un giullare di corte nel Medioevo. Infine, con un rapido, in-calzante e sincopato monologo sul circo, Equilibrì racconterà la nascita del clown. Tra un racconto e l’altro l'attore si esibisce come giocoliere, mimo ed equilibrista, col sostegno musicale e canoro del caro amico Guglielmo Trovanote. I due battibeccano in modo ironico per tutto lo spettacolo, scatenando il divertimento del pubblico di ogni età. Apprezzato da adulti e piccini, Equilibrì dal 2005 viaggia per le piazze e i teatri d'Italia per narrare la sua irresistibile storia.