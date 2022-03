Rimini, autobus a fuoco, la preoccupazione di Uil Trasporti

Attualità

Rimini

| 10:34 - 17 Marzo 2022

L'autobus a fuoco a Covignano.

Uiltrasporti Segreteria Grande Romagna in una nota stampa esprime preoccupazione dopo l'episodio dell'autobus andato a fuoco a Covignano martedì scorso. La segreteria ricorda che negli ultimi cinque anni sono stati "ben 9 gli incendi su autobus di linea" tra Rimini, Forlì e Cesena. Nel dicembre 2020 diverse sigle sindacali "denunciarono una problematica all'interno delle officine Start, ma ad oggi questa problematica sembra irrisolta e crediamo non sia più accettabile. Siamo a chiederci" dice Uiltrasporti "quanto ancora si debba aspettare prima di fare qualcosa".

"Ci chiediamo se Start Romagna abbia messo in atto un piano per contrastare questi eventi, se si sia confrontata con le case costruttrice dei mezzi per verificare se vi sia la necessità di qualche modifica o miglioria da apportare agli stessi, se sia stata fatta una formazione adeguata al personale di officina, se abbia messo in campo un pool di tecnici che verifichi l'attuale situazione del parco mezzi e se vi siano modifiche meccaniche da apportare per migliorarne la sicurezza. Crediamo" conclude Uiltrasporti "non sia accettabile che gli autisti si debbano trovare spesso a confrontarsi con delle situazioni del genere, mettendo a repentaglio la vita non solo di chi usufruisce dei mezzi pubblici ma anche di tutti i lavoratori che si trovano alla guida del mezzo quando avvengono eventi di una tale gravità".