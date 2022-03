Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Allievi corsari a Cagli per 3-4

Sport

Gabicce Mare

| 10:24 - 17 Marzo 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

ALLIEVI

Pol.Cagli Sport Ass.ti - Gabicce Gradara 3- 4

Il Gabicce si impone in trasferta contro il fanalino di coda Cagli. Dopo un buon primo tempo, la squadra di mister Magi soffre nella ripresa e riesce ad imporsi solo nei minuti finali per3-4.

Il Gabicce Gradara in gol al 1’ con Finotti che di testa insacca, sfruttando un ottimo cross di Fuzzi: 0-1. Pochi minuti dopo, Finotti sigla di in mischia la rete dello 0-2. Al 14' il Cagli prova ad accorciare le distanze, con Leoni che su punizione impegna Nobile. Ma è ancora la squadra ospite che si rende pericolosa con Semprini che di testa manda la palla alta sulla traversa.

Il secondo tempo inizia ancora con il Gabicce Gradara in avanti. Gaggi dal limite fa partire un diagonale che lambisce il palo. Da questo momento è il Cagli a fare la partita e nel giro di pochi minuti ribalta il risultato. Il neo entrato Marchionni al 55' e al 57' sfrutta due contropiedi e realizza una doppietta: 2-2. Passano solo pochi minuti e la squadra locale passa in vantaggio con Fiorucci che dalla metà campo batte una punizione la cui parabola inganna il portiere Nobile: 3-2.

Al 64' è ancora Fiorucci che tutto solo davanti al portiere non centra la porta. Il Gabicce Gradara non si scoraggia e trova la forza di reagire. Al 70' Battistelli è bravo a servire Fuzzi che realizza il 3-3.

Poco dopo Nobile effettua una prodezza su Lucchetti, che devia la palla destinata in porta. Il nuovo vantaggio per il Gabicce Gradara avviene all' 80' con Finotti: a metà campo conquista palla, fa fuori tutta la difesa e in area avversaria dribbla anche il portiere: 3-4. Al 90' il Cagli cerca il pareggio con Marchionni che da dentro l'area tira in porta a colpo sicuro, ma Nobile si supera ancora una volta e salva il risultato.

Il prossimo incontro in casa, domenica 20 marzo alle ore 11:00 contro il Valfoglia.

GABICCE GRADARA: Nobile, Andreani (1' s.t.Bacchini) , Moutatahhir (14' s.t. Franca), Semprini, Morini, Petese, Gaddoni (16' s.t. Battistelli), Fuzzi (42' s.t. Fronzoni) Finotti, Gaggi (40' s.t. Esposito ), Della Chiara. All. Alessandro Magi